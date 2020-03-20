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Маск готов начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких

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Маск готов начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, готов наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в которых остро нуждается Нью-Йорк. Об этом он сообщил в четверг в Twitter.

Маск ранее отметил в соцсети, что Tesla производит для выпускаемых ею электромобилей системы для отопления, вентиляции и кондиционирования, а SpaceX — «космические аппараты с системами жизнеобеспечения». «Выпуск аппаратов ИВЛ — это нетрудно, но их нельзя начать производить мгновенно», — констатировал предприниматель. Маск отметил, что его компании могли бы выпускать данное оборудование в случае его нехватки.

На это сообщение предпринимателя в ответил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио. «Нью-Йорк покупает, — написал он. — У нас в стране имеется острая их нехватка, аппараты ИВЛ нужны нам как можно скорее, тысячи их потребуются в нашем городе в течение нескольких недель». Де Блазио подчеркнул, что нуждается в помощи Маска из-за распространения нового коронавируса и сообщил, что свяжется с ним напрямую.

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Маск обещал, что его представители обсудят сложившуюся ситуацию с помощниками мэра, чтобы «понять, какой может быть потребность» в аппаратах. Позже Маск написал в Twitter: «Мы работаем над аппаратами ИВЛ, хотя я думаю, что к тому времени, когда мы сможем произвести их достаточно, дефицита уже не будет».

Де Блазио в четверг заявил, что больницы в Нью-Йорке в течение двух или трех недель полностью исчерпают запасы наиболее важных средств для защиты от заражения новым коронавирусом и для оказания помощи инфицированным. Он, в частности, подчеркнул, что город нуждается в 15 тыс. аппаратов ИВЛ.

Илон Маск, коронавирус, ИВЛ
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