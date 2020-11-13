Маск сдал четыре теста на коронавирус с разными результатами

Американский предприниматель, основатель корпорации SpaceX и глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск четыре раза сдал тест на коронавирус, однако результаты оказались неоднозначными.

«Происходит какая-то ерунда. Сегодня меня четырежды протестировали на коронавирус. Пришли два отрицательных результата теста и два положительных. ...Был использован антигенный экспресс-тест от компании BD», — написал бизнесмен в пятницу в Twitter.