СБУ разоблачила схему расхищения средств на закупке аппаратов ИВЛ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц медицинских учреждений Киева на расхищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.

«Как удалось установить СБУ, к „схеме“ причастны не только должностные лица медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций. Деньги присваивались на закупках анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19», — сообщает пресс-служба СБУ.

Всего, по предварительным данным, злоумышленники присвоили почти 2 млн грн.

По результатам собранных доказательств главному бухгалтеру госучреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по итогам проведения дополнительных процессуальных действий решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, в ходе досудебного расследования установлены дополнительные эпизоды аналогичных нарушений в других государственных органах и учреждениях Украины.

По указанным фактам идет сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности.