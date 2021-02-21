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Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID среди сотрудников SpaceX

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Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID среди сотрудников SpaceX

В компании SpaceX прошло исследование антител к коронавирусу, в котором участвовали более 4 тыс. добровольцев-сотрудников компании, пишет The Wall Street Journal.

Исследованием руководили основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск и руководители медицинского подразделения компании. В нем приняли участие 4,3 тыс. волонтеров из числа сотрудников SpaceX. Тестирование проводилось с апреля по июнь 2020 года.

Авторы исследования, среди которых указан и Маск, опубликовали результаты своей работы. Из них следует, что определенный порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса. Также исследование показало, что у людей, которые перенесли COVID-19 в более легкой форме и с меньшим числом симптомов, вырабатывалось меньше антител и, соответственно, они с меньшей вероятностью соответствовали пороговому значению для получения более длительного иммунитета.

По словам ученых, которые изучали формирование иммунитета у сотрудников SpaceX, результаты исследования могут быть использованы для того, чтобы определить, кто наиболее уязвим к коронавирусу и должен пройти вакцинацию в первую очередь. Например, приоритет могут получить люди без антител, находящиеся в местах с высоким числом заболевших.

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В ноябре Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус, два из которых были положительными, два — отрицательными. По словам предпринимателя, это были тесты одной фирмы и брала его одна и та же медсестра.

О связи тяжести перенесенной болезни COVID-19 и мощности получаемого после этого иммунитета сообщали во Всемирной организации здравоохранения. Там порекомендовали тем, кто перенес заражение в легкой или бессимптомной форме, вакцинироваться, так как после такой болезни не у всех формируется достаточно сильный иммунитет.

Илон Маск, SpaceX, коронавирус
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