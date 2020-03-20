Apple ограничила продажу iPhone до двух штук на руки

Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и КНР, до двух телефонов одной модели на человека на фоне распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По его данным, лимит на количество приобретаемых смартфонов вступил в силу после того, как компания объявила о временном закрытии своих магазинов, находящихся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения инфекции. По мнению агентства, это может быть связано со сбоями в цепочке поставок и падением спроса на продукцию на фоне пандемии вызванного коронавирусом заболевания.
В то же время представитель аналитической компании Canalys заявил Reuters, что, как он предполагает, причиной ограничения онлайн-покупок могут служить опасения Apple в связи с возможной перепродажей устройств на сером рынке. Представители Apple от комментариев воздержались.
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