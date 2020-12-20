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Apple закроет магазины в тех регионах, где зафиксирован всплеск COVID-19

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Apple закроет магазины в тех регионах, где зафиксирован всплеск COVID-19

Apple приняла решение закрыть все магазины розничных продаж в Калифорнии и часть в Лондоне из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает Bloomberg.

Всего в Калифорнии, где расположена штаб-квартира компании, находятся 53 фирменных магазина.

Помимо Калифорнии, Apple закрывает также часть своих магазинов в других штатах. Издание The Verge изучило информацию на страницах американских магазинов и пришло к выводу, что будут закрыты все четыре магазина в Теннесси, все три в Юте, все четыре в Миннесоте, два в Оклахоме, а также магазины в Портленде, штат Орегон, Анкоридже, штат Аляска, Омахе, штат Небраска, Альбукерке, штат Нью-Мексико. Помимо этого будут также закрыты 16 магазинов в Британии, Мексике и Бразилии, пишет издание.

Bloomberg сообщает, что Apple ожидает одно из самых масштабных закрытий розницы с начала пандемии коронавируса.

Накануне Apple объявила о закрытии 13 магазинов в Лос-Анджелесе из-за всплеска заражаемости коронавирусом.

В пятницу, 18 декабря, в Калифорнии выявили максимум случаев заражения с начала пандемии (53,3 тыс.). Помимо этого вторник, среда, четверг и пятница стали для штата днями с максимальным количеством смертей от коронавируса (максимум был зарегистрирован в среду — 394 смерти).

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С воскресенья 20 декабря в части Британии, включая Лондон и юго-восточную Англию, начал действовать четвертый уровень ограничений. Об ужесточении мер накануне объявил Борис Джонсон, заявив, что альтернативы такому решению нет.

Apple, коронавирус
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