Apple закроет магазины в тех регионах, где зафиксирован всплеск COVID-19

Apple приняла решение закрыть все магазины розничных продаж в Калифорнии и часть в Лондоне из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает Bloomberg.
Всего в Калифорнии, где расположена штаб-квартира компании, находятся 53 фирменных магазина.
Помимо Калифорнии, Apple закрывает также часть своих магазинов в других штатах. Издание The Verge изучило информацию на страницах американских магазинов и пришло к выводу, что будут закрыты все четыре магазина в Теннесси, все три в Юте, все четыре в Миннесоте, два в Оклахоме, а также магазины в Портленде, штат Орегон, Анкоридже, штат Аляска, Омахе, штат Небраска, Альбукерке, штат Нью-Мексико. Помимо этого будут также закрыты 16 магазинов в Британии, Мексике и Бразилии, пишет издание.
Bloomberg сообщает, что Apple ожидает одно из самых масштабных закрытий розницы с начала пандемии коронавируса.
Накануне Apple объявила о закрытии 13 магазинов в Лос-Анджелесе из-за всплеска заражаемости коронавирусом.
В пятницу, 18 декабря, в Калифорнии выявили максимум случаев заражения с начала пандемии (53,3 тыс.). Помимо этого вторник, среда, четверг и пятница стали для штата днями с максимальным количеством смертей от коронавируса (максимум был зарегистрирован в среду — 394 смерти).
С воскресенья 20 декабря в части Британии, включая Лондон и юго-восточную Англию, начал действовать четвертый уровень ограничений. Об ужесточении мер накануне объявил Борис Джонсон, заявив, что альтернативы такому решению нет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016