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Интернет-гиганты заработали более $1 трлн на фоне пандемии

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Интернет-гиганты заработали более $1 трлн на фоне пандемии

Пять крупнейших ИТ-гигантов — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (владелец Google) и Facebook — показали стремительный рост в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Издание подсчитало, что совокупный доход этих компаний вырос на пятую часть, до $1,1 трлн. Прибыль ИТ-гигантов увеличилась на 24%, а общая рыночная капитализация составила $8 трлн, увеличившись наполовину.

Apple выросла в том числе из-за подъема спроса на ноутбуки, планшеты и другие устройства на фоне карантинов и удаленной работы. Помимо этого, компания представила новые модели iPhone, продажи которых составляют значительную часть ее годовой прибыли. Продажи компьютеров Mac в первом квартале 2020 года упали, пишет WSJ, однако в остальную часть года росли.

Продажи Microsoft росли по мере того, как люди адаптировались к удаленке и ограничениям, в том числе за счет реализации игровых приставок Xbox, ноутбуков Surface и облачных сервисов, отмечает газета. Помимо этого в три раза выросла популярность инструментов Microsoft для совместной работы и текстовых чатов.

Укрепление позиций Amazon на рынке произошло на фоне роста популярности e-commerce. В 2020 году выручка компании увеличилась на 38%, до $386 млрд. Из-за всплеска спроса на дистанционные покупки Amazon увеличила штат на 500 тыс. сотрудников. WSJ пишет, что сейчас в компании работают 1,3 млн человек, и если темпы роста Amazon сохранятся, то по численности персонала она может обогнать Walmart, который является крупнейшим работодателем США.

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Google закончил первый год пандемии в плюсе, так как больше людей стали тратить деньги в интернете. В начале 2020 года рекламодатели уменьшили расходы, что негативно сказалось на ИТ-компании, однако к концу года она восстановилась.

Facebook также выиграл от того, что люди стали больше времени проводить дома. Компания вводила новые функции, такие как покупки в Instagram, чтобы извлечь выгоду из бума электронной коммерции, пишет газета. Это также укрепляет связи между платформами компании и затрудняет для пользователей отказ от ее продуктов.

Apple, Facebook, Microsoft, Google, коронавирус
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