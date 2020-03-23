Kernel продал свой последний актив в России

Структура российского госбанка выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel в глубоководном терминале по перевалке зерна в Тамани, сообщил РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Банк приобрел 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом, уточнили в пресс-службе ВТБ, отметив, что другие 50% остались у международного трейдера Glencore.
У терминального комплекса в Тамани, расположенного рядом с основными аграрными регионами на юге России, есть выход на крупнейшие рынки сбыта зерна — в Африку, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Терминал может переваливать в год 4 млн т зерна.
В текущем сельскохозяйственном году, который закончится 30 июня 2020 года, через терминал в Тамани уже прошли 2,1 млн т зерна.
До 2012 года зерновой терминал в Тамани принадлежал группе «Эфко», производителю майонеза и подсолнечного масла «Слобода». Затем его выкупили на паритетных началах украинский холдинг Kernel и швейцарская Glencore.
Холдинг Kernel, основанный в 1995 году бизнесменом и бывшим народным депутатом Украины Андреем Веревским, — крупнейший, по собственным данным, производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине.
До 2014 года Kernel вел деятельность и в России: помимо доли в терминале в Тамани холдингу принадлежали несколько маслоэкстракционных заводов. Но после событий 2014 года Kernel начал постепенно уходить с российского рынка и продал к настоящему моменту уже все активы, кроме доли в терминале в Тамани.
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