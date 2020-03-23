МАУ выполнит еще восемь рейсов для возвращения украинцев

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнит 8 рейсов для возвращения украинцев из-за границы 23-28 марта.

Об этом сообщает МАУ в Facebook.

«Сейчас на 23-28 марта доступны для бронирования следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МАУ также изучает спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа.

Как сообщалось, украинские аэропорты совершаются рейсы для возвращения украинцев домой из-за границы, преимущественно такие полеты осуществляют авиакомпании МАУ и SkyUp, в частности 20 и 21 марта МАУ выполнила 10 таких рейсов.