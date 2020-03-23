Войти
В Киеве за воскресенье заболели 14 человек
столица
В Киеве за воскресенье заболели 14 человек
В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса
официально
В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

регулирование
RSS

ФРС США запускает «печатный станок»

444
ФРС США запускает «печатный станок»

Федеральная резервная система США, выполняющая функции ЦБ страны, объявила о том, что будет скупать облигации в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

«Пандемия коронавируса создает невероятные трудности как в Соединенных Штатах, так и по всему миру», — отмечает регулятор. «В условиях сохраняющейся серьезной неопределенности стало ясно, что наша экономика столкнется с серьезной дестабилизацией», — признает ФРС.

«FOMC будет закупать казначейские бумаги и ипотечные ценные бумаги в количествах, необходимых для того, чтобы поддержать стабильное функционирование рынка и эффективную передачу воздействия денежно-кредитной политики на более широкие финансовые и экономические условия. FOMC ранее объявляла о том, что закупит казначейские бумаги по меньшей мере на сумму $500 млрд, а также ипотечные ценные бумаги на сумму не менее $200 млрд. В дополнение к этому FOMC включит в программу скупки ипотечных ценных бумаг также закупку ценных бумаг, обеспеченных коммерческими ипотечными кредитами», — говорится в документе.

Читайте также: Курс гривны после небольшой передышки снова пошел вниз

16 марта ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Кроме того, регулятор сообщил, что запускает программу так называемого количественного смягчения: закупку дополнительных облигаций на общую сумму в $700 млрд.

ФРС, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Списание госдолга – выход для Украины

Украина не сможет развиваться, пока треть бюджета уходит на уплату долгов. Кто-то выходом видит дефолт. Только мало кто говорит о списании долга.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Валютный курс: пружина разжалась

Курс доллара вернулся на уровень, с которого началась искусственная, точнее, спекулятивная, ревальвация в 2019 году. Как и прогнозировалось, ревальвационная «пружина», сжимавшаяся на протяжении всего 2019 года, разжалась. Причем в довольно короткие сроки – за три недели.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Вирусная целесообразность убедительнее любой революционной

Ладно еще, в Офисе Президента до сих пор не знают страны и собирают бизнес по списку из публичных деловых изданий. Но те, кто на земле, - что, не знают, сколько в Украине «колядников», «регуляторов границы», «контрафактников», «растаможенников», «рейдеров» и «отжимал», «лесников» и «янтарных баронов», и пр. ? Где завершенные дела с конфискацией имущества (в т.ч. финансовых средств)? Где по-региональные списки «смотрящих», «курящих» и «стригущих»? Или о них тоже никто не знает?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016