Полиция уже составила более 2 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

Правоохранители с начала действия в Украине карантина составили более 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантинных мероприятий, сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«По состоянию на сейчас уже более 2 тыс. протоколов было составлено по нарушению карантинных мероприятий», — сказал Билошицкий в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работа заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.

Также он сообщил, что на данный момент уже есть одно решение суда по привлечению к ответственности за нарушение карантинных мероприятий.