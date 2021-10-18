Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду с приложения «Дия» или бумажного варианта, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украина Алексей Билошицкий.

Как рассказал Билошицкий в эфире программы «Сниданок з 1+1», Национальная полиция Украина совместно с Министерством цифровой трансформации Украины начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с «Дии» или сканируя бумажный вариант.

«Проверку будут проводить с 21 октября работники Госпродспотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни — во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок», — приводит слова начальника департамента пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Он отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты — информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236 об ужесточении правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

— документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов «желтого» уровня эпидемической опасности;

— международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портал электронных услуг, в частности с использованием «Дии»;

— отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.