В ВОЗ боятся, что США станут новым эпицентром пандемии коронавируса

Коронавирус распространяется ускоренными темпами, прежде всего в Европе и США. Соединенные Штаты потенциально могут стать эпицентром пандемии, заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, сообщает ТАСС.

«Происходит быстрое ускорение» заболеваемости, сказала она, добавив: «Главными очагами этой вспышки остаются Европа и США». Именно оттуда, по ее словам, за последние сутки пришли сообщения о 85% новых случаев COVID-19. Причем 40% этого числа случаев зафиксированы в Соединенных Штатах.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США превзойти Европу по числу заболевших и стать эпицентром пандемии, Харрис сказала: «Мы видим сейчас в США очень значительное ускорение роста случаев заболевания. Поэтому у них имеется подобный потенциал. Мы не можем сказать, так ли это уже, но такой потенциал у них есть».

В то же время официальный представитель позитивно оценила предпринимаемые в США шаги в сфере противодействия распространению коронавируса, обратив внимание на увеличение числа обследований для выявления инфицированных, на усилия для изоляции заболевших, выявления контактов больных людей со здоровыми и помещения заразившихся в карантин. Она отметила также «очень сильную мобилизацию» общественности на борьбу с пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые вышли на третье место в мире по данному показателю, зафиксировано 46 450 случаев заражения коронавирусом. Умерли 593 человека.