США и еще 13 стран выразили «общую обеспокоенность» докладом ВОЗ о причинах появления коронавируса

Среди этих стран — Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Республика Корея, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония и Япония

Соединенные Штаты и еще 13 стран выразили в совместном заявлении общую обеспокоенность докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении нового коронавируса. Текст заявления распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

«Вместе мы поддерживаем прозрачное и независимое расследование происхождения пандемии нового коронавируса, в которое не будут вмешиваться и оказывать на него ненадлежащее влияние. В связи с этим мы вместе выражаем общую обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным ВОЗ, и в то же время мы обращаем внимание на важность совместной работы над созданием и задействованием быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек заболевания неизвестной природы в будущем», — говорится в документе, подписанном представителями США, Австралии, Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Республики Корея, Латвии, Литвы, Норвегии, Словении, Чехии, Эстонии и Японии.

Страны при этом подчеркнули, что «полностью поддерживают экспертов и сотрудников [ВОЗ] и признают их усердную работу, направленную на то, чтобы завершить пандемию коронавируса, а также понять, как она началась и распространилась». Однако, по мнению авторов заявления, «исследование международных экспертов относительно происхождения коронавируса было проведено со значительной задержкой, и у них не было доступа к полной и оригинальной информации, а также образцам».

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе — феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован во вторник. В нем они не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным — лабораторное происхождение SARS-CoV-2.