Сенат США сегодня проголосует за пакет экономических мер на $2 трлн

Сенат Конгресса США намерен в среду принять законопроект о стимулирующих экономических мерах в размере 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Об этом сообщил на заседании глава республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.

«Помощь в пути. ...Мы намерены принять сегодня пакет», — сказал он на заседании, которое транслировалось на сайте Сената.

Верхняя палата Конгресса возобновит работу в среду в 12:00 по местному времени (18:00 по Киеву).