Посол США обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе

Посол США в Великобритании Вуди Джонсон заявил, что замалчивание Пекином информации о новом коронавирусе привело к тому, что мир столкнулся с глобальной угрозой, написал он в материале, опубликованном в британской газете Times.

«Сначала Китай пытался замолчать новости (о новом коронавирусе — ред.)», — написал глава дипломатической миссии. Затем, по его словам, китайские власти «выборочно делились важной информацией» и создавали помехи для представителей международных организаций здравоохранения, которые «предлагали помощь, запрашивали доступ и просили предоставить больше информации».

«Если бы Китай поступил, как надо, в нужное время, еще больше его собственных граждан и остальной мир, возможно, смогли бы избежать наиболее серьезных последствий этого заболевания. Вместо этого Китай обвинил другие страны в распространении вируса, а представители КНР, когда им указали на эту явную и опасную пропаганду, с негодованием стали жаловаться на „политизацию“ происхождения вируса», — добавил посол.

Сейчас, по его словам, нужно сконцентрироваться на том, «как пройти» через эту ситуацию. «Нам нужно удвоить наши усилия по сотрудничеству и быстрому и транспарентному обмену информацией об этом заболевании», — отметил он.

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сейчас не время возлагать ответственность за эпидемию коронавируса, хотя продолжил называть болезнь «уханьским вирусом» вопреки рекомендациям ВОЗ. ВОЗ рекомендовала воздержаться от подобных наименований, поскольку вирус не знает границ и угрожает всем людям вне зависимости от национальности или места проживания.