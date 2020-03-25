Президент Бразилии назвал коронавирус «легким гриппом» и призвал отменить карантин

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу «вернуться к нормальности» и покончить с карантинными мероприятиями.

Как сообщает DW, Болсонару назвал коронавирус «небольшим гриппом», раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональная власть должна покончить с концепцией «выжженной земли», как он назвал введенные меры против эпидемии.

«В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?», — возмутился президент.

Также, по словам Болсонару, ужасная ситуация со смертностью от коронавируса в Италии не повторится в Бразилии, поскольку в Латинской Америке молодое население и теплый климат.

Президент страны также заявил, что большинству людей нечего бояться, поскольку они «переболеют в легкой форме».