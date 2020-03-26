МАУ прекратила все регулярные рейсы

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля 2020 года включительно в связи с расширением Кабинетом министров политики предотвращения распространения на территории Украины коронавируса.
Как сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook, контакт-центр компании в связи с значительным увеличением нагрузки на каналы связи временно прекращает принимать звонки. Поэтому, чтобы обменять билеты на указанные даты МАУ просит пассажиров:
— заполнить форму обратной связи на сайте авиакомпании для внесения изменений в билет;
— прислать запрос на списание оплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ на протяжении года;
— обратится по месту приобретения авиабилета, если его было оформлено через агентство.
При этом МАУ отмечает, что из-за нехватки ресурса компания не сможет обработать все обращения одновременно, поэтому просит присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь.
«Наша команда работает в режиме 24/7, чтобы максимально быстро обработать каждое обращение, найти лучшее решение в каждом индивидуальном случае и как можно быстрее ответить каждому пассажиру», — говорится в сообщении.
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