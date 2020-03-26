Украина закрывает границу для граждан, которые не успели вернуться на родину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг о решении закрыть государственную границу для всех украинцев, которые не успеют до конца 27 марта вернуться на родину.
«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки», — заявил глава государства, выступая по телевидению.
Зеленский напомнил, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину. По его словам, большинство сделало это самостоятельно, а других, более 80 тыс. украинцев, вернули домой самолетами, поездами и автобусами.
«Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады за рубежом.
«Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции», — заверил президент.
Отметим, что на пятницу, 27 марта, из Киева в Москву запланирован спецпоезд, который должен вывезти желающих вернуться на родину граждан РФ, а на обратном пути — забрать граждан Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016