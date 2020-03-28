В Украине зафиксировано 356 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине зарегстрировано 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

За сутки выявлено 46 новых случаев.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

5 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.