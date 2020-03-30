Рада проголосовала в первом чтении «антиколомойский» закон

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Напомним, что принятие этого закона было одним из условий МВФ.