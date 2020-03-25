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Часть депутатов «Слуги народа» призвали парламент принять «антиколомойский» законопроект

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Часть депутатов «Слуги народа» призвали парламент принять «антиколомойский» законопроект

Часть народных депутатов фракции «Слуга народа» призвали парламент принять необходимый для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) законопроект № 3260 и запустили флешмоб #ніДефолту.

«На сегодня его принятие (законопроекта № 3260 — Ред.) — это единственный шанс для Украины получить кредит МВФ и избежать дефолта», — подчеркнули в совместном заявлении под хештегом #ніДефолту депутаты Елена Шуляк, Виталий Безгин, Егор Чернев, Анна Бондар и другие.

Они призвали комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы он как можно скорее был рассмотрен парламентом.

«Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и, в знак солидарности с нами, разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях», — отмечается в обращении.

Флешмоб поддержали также народные депутаты из других политических сил и экс-премьер-министр Алексей Гончарук.

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Как сообщалось, 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам. Касаестся он, прежже всего, бывшего собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.

Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.

МВФ, Игорь Коломойский, Верховная Рада
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