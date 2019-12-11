Войти
Премьер допускает «газовую войну» с Россией
резонанс
Премьер допускает «газовую войну» с Россией
Зеленский рассказал, что с Путиным сложно, но можно договариваться
мирный процесс
Зеленский рассказал, что с Путиным сложно, но можно договариваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Вопрос на 5,5 миллиардов: МВФ хочет от Украины гарантий по «Приватбанку»

187
Вопрос на 5,5 миллиардов: МВФ хочет от Украины гарантий по «Приватбанку»

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 5,5 миллиарда долларов в рамках новой трехлетней программы. Однако, предварительная договоренность предусматривает, что получение этих денег зависит от выполнения Украиной ряда «неотложных действий». Среди приоритетных — укрепление верховенства права, целостности судебной системы и избавление от влияния на украинскую власть отдельных олигархов.

«Мы с господином президентом договорились, что экономический успех Украины решающим образом зависит от укрепления верховенства права, усовершенствования судебной системы и уменьшения роли личных интересов в экономике. Также мы согласились, что необходимо защитить успехи, достигнутые в очистке банковской системы и вернуть налогоплательщикам значительные суммы от санации банков », - заявила 7 декабря директор МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперты указывают, что заявление, если переводить его с дипломатического языка, следует понимать как требование фонда, в частности, о перезагрузке в Украине Высшего совета правосудия (ВСП) для предотвращения предвзятого рассмотрения исков к украинскому правительству со стороны бывшего владельца "Приватбанка «Игоря Коломойского. Он, как известно, оспаривает национализацию в 2016 году своего бывшего банка. Именно ВСРП отвечает за назначение судей в Украине.

«Очевидно, что сейчас МВФ связывает макроэкономическую стабильность Украины с качеством работы судейского корпуса. Ранее фонд не занимался этим, он не относил это к своему мандату. Но когда в фонде видят, что дело „Приватбанка“ рассматривают два-три коррумпированных украинские суда, они понимают, насколько те могут влиять на макроэкономическую стабильность страны, и изменили свою политику», — предполагает председатель правления фонда Dejure, эксперт реанимационное пакета реформ Михаил Жернаков.

По его словам, именно МВФ сыграл ключевую роль в создании Высшего антикоррупционного суда и в привлечении международных экспертов к отбору судей в него, поэтому требование МВФ по укреплению целостности судебной системы в Украине эксперты считают «обнадеживающим» для страны.

Или Коломойский, или поддержка МВФ

Еще одной ключевой предпосылкой для получения нового транша МВФ является «уменьшение роли личных интересов в экономике», которую исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук интерпретирует как прямое требование к украинской власти избавиться от влияния Игоря Коломойского. «Два раза Коломойский почти срывал переговоры с МВФ своими агрессивными интервью, в которых рассказывал, что Украине нужно объявить дефолт, развернуться в сторону России, получить от нее деньги и тому подобное. И МВФ нужно четко понимать, каково его реальное влияние на те решения, которые принимаются в Украине », - предполагает Боярчук.

Он не исключает, что президент Владимир Зеленский не хотел входить в конфликт с олигархом, и в отношениях страны с МВФ была некоторая неопределенность, поэтому и появилась четкое требование относительно уменьшения влияния Коломойского на украинскую экономику, чтобы страна получила новый транш от фонда.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский убежден, что в меморандуме это формализуется в требование к украинской стороне принять закон, который должен создать препятствия для возврата предыдущему владельцу национализированного «Приватбанка», если такое решение будет принято украинскими судами. Как известно, Окружной административный суд Киева еще весной удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров, признав национализацию «Приватбанка» незаконной. В свою очередь, правительство обжаловало отмену национализации.

Читайте также: Итоги «нормандского саммита»: о чем договорились в Париже

Эксперты убеждены, что МВФ рассчитывает, что команда Зеленского не только сделает невозможным использование судов олигархами, но и защитит усилия национализированного «Приватбанка» и Национального банка Украины относительно возврата долгов прежними владельцами. Ключевым здесь станет поведение исполнительной власти во время судебного процесса «Приватбанка» против Коломойского и другого экс-владельца Геннадия Боголюбова в Лондоне, который начнется 10 января.

После этого предварительное соглашение между МВФ и Украиной еще должны утвердить руководство и исполнительный совет фонда, а украинская сторона принять «неотложные меры» из своего домашнего задания. «Если заявляется о сотрудничестве с МВФ в подобном формате официального заявления, это означает, что все уже согласовано на уровне правительства и президента, и не выполнить это просто невозможно», — отмечает Вышлинский. Лишь после верификации сделанного Украина получит от МВФ обещанные 5,5 миллиарда долларов.

Источник

МВФ, Игорь Коломойский, ПриватБанк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 декабря 2019
Вторник, 10 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016