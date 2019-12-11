Вопрос на 5,5 миллиардов: МВФ хочет от Украины гарантий по «Приватбанку»

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 5,5 миллиарда долларов в рамках новой трехлетней программы. Однако, предварительная договоренность предусматривает, что получение этих денег зависит от выполнения Украиной ряда «неотложных действий». Среди приоритетных — укрепление верховенства права, целостности судебной системы и избавление от влияния на украинскую власть отдельных олигархов.

«Мы с господином президентом договорились, что экономический успех Украины решающим образом зависит от укрепления верховенства права, усовершенствования судебной системы и уменьшения роли личных интересов в экономике. Также мы согласились, что необходимо защитить успехи, достигнутые в очистке банковской системы и вернуть налогоплательщикам значительные суммы от санации банков », - заявила 7 декабря директор МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперты указывают, что заявление, если переводить его с дипломатического языка, следует понимать как требование фонда, в частности, о перезагрузке в Украине Высшего совета правосудия (ВСП) для предотвращения предвзятого рассмотрения исков к украинскому правительству со стороны бывшего владельца "Приватбанка «Игоря Коломойского. Он, как известно, оспаривает национализацию в 2016 году своего бывшего банка. Именно ВСРП отвечает за назначение судей в Украине.

«Очевидно, что сейчас МВФ связывает макроэкономическую стабильность Украины с качеством работы судейского корпуса. Ранее фонд не занимался этим, он не относил это к своему мандату. Но когда в фонде видят, что дело „Приватбанка“ рассматривают два-три коррумпированных украинские суда, они понимают, насколько те могут влиять на макроэкономическую стабильность страны, и изменили свою политику», — предполагает председатель правления фонда Dejure, эксперт реанимационное пакета реформ Михаил Жернаков.

По его словам, именно МВФ сыграл ключевую роль в создании Высшего антикоррупционного суда и в привлечении международных экспертов к отбору судей в него, поэтому требование МВФ по укреплению целостности судебной системы в Украине эксперты считают «обнадеживающим» для страны.

Или Коломойский, или поддержка МВФ

Еще одной ключевой предпосылкой для получения нового транша МВФ является «уменьшение роли личных интересов в экономике», которую исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук интерпретирует как прямое требование к украинской власти избавиться от влияния Игоря Коломойского. «Два раза Коломойский почти срывал переговоры с МВФ своими агрессивными интервью, в которых рассказывал, что Украине нужно объявить дефолт, развернуться в сторону России, получить от нее деньги и тому подобное. И МВФ нужно четко понимать, каково его реальное влияние на те решения, которые принимаются в Украине », - предполагает Боярчук.

Он не исключает, что президент Владимир Зеленский не хотел входить в конфликт с олигархом, и в отношениях страны с МВФ была некоторая неопределенность, поэтому и появилась четкое требование относительно уменьшения влияния Коломойского на украинскую экономику, чтобы страна получила новый транш от фонда.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский убежден, что в меморандуме это формализуется в требование к украинской стороне принять закон, который должен создать препятствия для возврата предыдущему владельцу национализированного «Приватбанка», если такое решение будет принято украинскими судами. Как известно, Окружной административный суд Киева еще весной удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров, признав национализацию «Приватбанка» незаконной. В свою очередь, правительство обжаловало отмену национализации.

Эксперты убеждены, что МВФ рассчитывает, что команда Зеленского не только сделает невозможным использование судов олигархами, но и защитит усилия национализированного «Приватбанка» и Национального банка Украины относительно возврата долгов прежними владельцами. Ключевым здесь станет поведение исполнительной власти во время судебного процесса «Приватбанка» против Коломойского и другого экс-владельца Геннадия Боголюбова в Лондоне, который начнется 10 января.

После этого предварительное соглашение между МВФ и Украиной еще должны утвердить руководство и исполнительный совет фонда, а украинская сторона принять «неотложные меры» из своего домашнего задания. «Если заявляется о сотрудничестве с МВФ в подобном формате официального заявления, это означает, что все уже согласовано на уровне правительства и президента, и не выполнить это просто невозможно», — отмечает Вышлинский. Лишь после верификации сделанного Украина получит от МВФ обещанные 5,5 миллиарда долларов.

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