НБУ оштрафовал три банка за нарушения финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк "Украинский капитал«— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк — на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Уточняется, что РВС Банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.
Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, — инвестиционный ущерб.
В свою очередь, банк «Украинский капитал» и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк — 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк — 51-е место (1,397 млрд грн) и банк «Украинский капитал» — 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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