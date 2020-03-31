В непризнанной ДНР признали первый случай заражения коронавирусом

В так называемой Донецкой народной республике (ДНР) зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей, подконтрольное сепаратистам, со ссылкой на Минздрав «республики».

Ранее «глава» ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.

Напомним, что в понедельник о первом случае заражения коронавирусом заявили в ЛНР. После этого там фактически прервали сообщение с ДНР.