Парламент изменил правила финмониторинга при переводе денег по Украине

Верховная Рада приняла закон № 5559 «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ относительно уточнения отдельных положений». Документ в целом поддержали 315 народных депутатов.
Закон предусматривает, что финмониторинг не будет применяться в случае перевода в пределах Украины наличности на сумму, не превышающую 5 тыс. гривен. В предыдущей редакции закона сумма указывалась как «меньше 5 тыс. грн».
«Принятие и реализация проекта Закона позволит усовершенствовать правовое регулирование финансового мониторинга в части неприменения мер финансового мониторинга к переводу средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5 тыс. гривен и создаст комфортные условия как для отправителей соответствующих наличных переводов, так и банковских и финансовых учреждений, которые они технологически обеспечивают», — говорится в пояснительной записке.
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