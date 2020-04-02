Беларусь собирается покупать у России нефть по цене $4 за баррель

Беларусь рассчитывает купить в России в апреле 2 млн тонн нефти по цене около $4 за баррель. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Сергей Румас.
«Что касается премии, могу повторить то, что говорил две недели назад: поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле: около $4 за баррель», — приводит слова премьера белорусский портал tut.by.
Румас предположил, что «сегодня концерн „Белнефтехим“ закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель». «Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал он.
Беларусь прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены. Согласно ей, белорусские НПЗ доплачивали российским поставщикам премию к цене за то, что получали сырье беспошлинно.
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