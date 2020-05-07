Лукашенко хочет покупать американскую нефть через Польшу

Правительство Беларуси считает возможными поставки в страну американской нефти через Польшу, обсуждение этого вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории. Об этом заявил в четверг журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

«Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно», — приводит его слова агентство БелТА. Крутой уточнил, что работа по альтернативным поставкам ведется в том числе с польскими коллегами на уровне глав МИД, министров финансов, «Белнефтехима» и организаций в составе этого концерна.

Первый вице-премьер также добавил, что Беларусь продолжает работу по расширению альтернативных поставок нефти, считая перспективным взаимодействие с Саудовской Аравией и США. «Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили — азербайджанскую, норвежскую, — и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», — сказал Крутой.

Первый вице-премьер сообщил, что «по финансовым условиям каждая поставка очень тщательно прорабатывается».

Напомним, что поставки российского сырья на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях на этот год. На белорусские НПЗ начала поступать норвежская и азербайджанская нефть. 11 мая в Клайпеде ожидается первая партия углеводородов от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в объеме около 80 тыс. тонн.

В конце апреля президент Беларуси Александр Лукашенко в целях диверсификации поставок нефти в страну в 2020-2023 годах распорядился реализовать инвестиционный проект по строительству магистрального трубопровода Гомель — Горки (Могилевская область). Как пояснили в «Белнефтехиме», он позволит связать Мозырский НПЗ с новополоцким НПЗ «Нафтан». При поставках нефти с южного направления по трубопроводу Одесса — Броды или в другом направлении при реверсе из Польши заводы могут делиться своим сырьем.