Беларусь намерена ежегодно уменьшать объемы поставок российской нефти

Беларусь планирует поэтапно ежегодно увеличивать объемы альтернативных поставок нефти на постоянной основе. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть в интервью вестнику компании, опубликованном в пятницу.

«Сегодня есть четкое понимание, что альтернативные поставки необходимы на постоянной основе. Более того, планируется поэтапное ежегодное увеличение их объемов, — сказал Лабуть. — Тем более, что с каждым годом по мере приближения к финишу российского „налогового маневра“ конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать».

По его словам, в планах организация закупок нефти до 2024 года. «У нас горизонт планирования — 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет. Мы решили, что единым оператором будет выступать Белорусская нефтяная компания», — сказал Лабуть.

Он напомнил, что белорусская сторона начала покупать азербайджанскую, норвежскую нефть. В продолжение работы, начатой в I квартале, в мае в порт Клайпеда доставлена первая партия нефти из Саудовской Аравии, в начале июня ожидается прибытие первой партии нефти из США. «В планах — заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии», — отметил представитель «Белнефтехима».

Напомним, что с 1 января 2020 года у Беларуси не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти. В планах на июнь — покупка 1,1 млн тонн российской нефти. Ранее Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Беларусь договаривается по поставкам нефти с США.