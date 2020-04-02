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Социологи уверяют, что украинцы все еще хорошо относятся к Зеленскому

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Социологи уверяют, что украинцы все еще хорошо относятся к Зеленскому

Почти половина украинцев положительно относится к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«К Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале — 48%), нейтрально — 33% (в феврале — 29%), отрицательно — 21% (в феврале — 24%)», — говорится в исследовании.

Согласно его результатам, к премьер-министру Денису Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально — 65%, отрицательно — 25%.

Как отмечают исследователи, к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале — 28%), нейтрально — 51% (в феврале — 51%), отрицательно — 21% (в феврале — 22%) .

Отношение к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку положительное у 6% тех, кто знает политика (в феврале — 12%), нейтральное — 56% (в феврале — 57%), отрицательное — 38% (в феврале — 31%), говорится в результатах опроса.

В отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, то положительно к нему относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально — 53%, отрицательно — 35%.

«Уровень знания респондентами руководителей государства следующий: президента Зеленского знают 99% опрошенных, премьер-министра Шмыгаля знают 49% респондентов, председателя Верховной Рады Разумкова знают 70% участников исследования, руководителя Офиса президента Ермака знают 44% респондентов, министра внутренних дел Авакова знают 88% опрошенных», — отмечается в исследовании.

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Опрос проводился с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

опрос, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
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