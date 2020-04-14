Почти половина украинцев положительно относятся к Зеленскому

Доля украинцев, которые положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, за месяц снизилась с 46% до 44%, а которые положительно относятся к премьер-министру Денису Шмыгалю, возраста с 11% до 12«. Об этом свидетельствуют результаты соццисследования «Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране», проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля.

В то же время нейтрально к Зеленскому относятся 31% респондентов (в марте — 33%), отрицательно — 25% (в марте — 21%). К Шмыгалю нейтрально относятся 60% тех, кто знает политика (в марте — 65%), отрицательно — 29% (в марте — 25%).

К председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально — 49% (в марте — 51%), отрицательно — 23% (в марте — 21%).

К министру внутренних дел Украины Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте — 12%) тех, кто знает политика, нейтрально — 54% (в марте — 53%), отрицательно — 32% (в марте — 35%).

Ко главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально — 51% (в марте — 56%), отрицательно — 42% (в марте — 38%).

32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата Ермака. Среди них 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Ермака в отставку, 50% — что должен отстранить на время расследования, а решение об отставке или продолжении работы принимать по результатам расследования; а 3% считают, что Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.