В Минздраве предрекают пик заболеваемости COVID-19 с 14-15 апреля

Без соблюдения жестких карантинных мер пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля, прогнозирует заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Если мы не будем предпринимать более жёстких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению больных, тяжелых больных в лечебные учреждения, и привести к большому количеству негативных последствий, в том числе летальных», — сказал Ляшко на брифинге в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что за минувшие сутки в Украине подтверждены 154 новых случаев COVID-19, из них 10 у детей.

Госпитализированы 92 человека, из ни четверо детей и шесть медработников.

Всего за минувшие сутки поступило 636 сообщения о подозрении, что почти два раза больше, чем за предыдущие сутки.

Всего с начала эпидемии подтверждено 1096 случаев COVID-19, госпитализированы 477 человек из них 25 детей.

На аппаратах ИВЛ находились 16 человек.

С начала эпидемии выздоровели 23 человека (2,1% от всех подтвержденных случаев), 28 умерли, из них пять за прошлые сутки.

Летальность в Украине составляет 2,6%, в мире — 5,4%, в том числе в Германии — 1,4%, в Италии и Испании — на уровне 11-12%.