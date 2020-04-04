Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин

Здоровым людям, которые будут пребывать на самоизоляции, дважды в неделю разрешат выходить в аптеку или магазин за товарами первой необходимости, больным COVID-19, находящимся на самоизоляции выходить нельзя, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Людям, которые будут пребывать на самоизоляции разрешается выходить в определенные период времени в аптеки и магазины которые находятся на расстоянии не более 2 км в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости», — сказал он на брифинге в субботу.
Ляшко сообщил, что, согласно изменениям, в постановление правительства № 211 относительно ужесточения карантинных мер, «патрульной полиции будет разрешено останавливать и поверять людей, документы и также через онлайн-приложения, является ли этот человек контактным».
«По результатам проверок можно будет привлекать к админответственности», — сказал он.
Ляшко подчеркнул, что режим самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекций будет жестко контролироваться.
«Относительно больных — наша просьба, вообще не выходить, это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы делаем все, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали все необходимое, и препараты, и питание», — сказал он.
Ляшко отметил, что постановлением правительства введены ряд ограничений для людей старше 60 лет.
«Это обусловлено тем, что это наибольшая группа риска, у этих людей больше всего хронических болезней, которые приводят к летальным последствиям», — сказал он.
Ляшко призвал граждан ответственно относится к своему здоровью и не допустить коллапса системы здравоохранения, которая должна и будет оказывать медпомощь.
«Наше просьба — максимально ограничить свою мобильность, не передвигаться без крайней необходимости», — сказал он.
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