Испания обошла Италию по числу заболевших коронавирусом

По меньшей мере 124 736 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в субботу в Минздраве страны.

По его данным, 11 744 человека умерли, 34 219 пациентов выздоровели. В пятницу днем ведомство информировало о 117 710 заболевших и 10 935 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании от коронавируса умерли 809 человек.

Отметим, что в Италии было выявлено 119 827 случаев заражения коронавирусом. В субботу Департамент гражданской защиты республики озвучит обновленные данные по распространению заболевания. Сейчас темпы роста числа инфицированных в Италии стабилизировались, ожидается постепенное снижение количества выявленных случаев. Власти Испании также говорят о том, что королевство уже достигло пика распространения коронавируса в стране.