Поляки на выборах президента будут голосовать по почте

Силами депутатов правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Сейм Польши в понедельник вечером принял закон об особых правилах проведения президентских выборов 2020 года в период пандемии коронавируса, которые устанавливают корреспондентское голосования.

За соответствующее решение проголосовали 230 депутатов правящего большинства, против или воздержались 228 депутатов оппозиционных сил, и несколько представителей коалиции, сообщает Укринформ.

Законом предусматривается, что президентские выборы в Польше в первом и втором турах будут проведены исключительно путем корреспондентского голосования. В течение дня с 6 по 20-й час избиратели самостоятельно или при посредничестве другого лица вынуждены будут бросить запечатанный конверт, в котором должен быть бюллетень и заявление о личном тайном голосовании, в специально подготовленный почтовый ящик на территории гмины (административно-территориальная единица Польши). Эти конверты почтальоны будут доставлять в избирательную комиссию на территории гмины, где происходит подсчет голосов.

Законом предусматривается до трех лет заключения за похищение избирательных бюллетеней или заявления о личном тайном голосовании.

Документ также дает право маршалку Сейма Польши менять дату проведения выборов, но в пределах сроков, определенных конституцией страны. Следовательно, первый тур выборов может быть перенесен максимально на 17 мая, а второй — на 31 мая.

Провластным депутатам в понедельник только со второй попытки удалось внести вопрос о президентских выборах в повестку дня работы Сейма. До этого о своей отставке с должности вице-премьер-министра, министра высшего образования объявил лидер коалиционной партии «Согласие» Ярослав Говин. Он подчеркнул, что не согласен с предложением корреспондентского голосования и выступает за перенос президентских выборов в условиях пандемии на два года. Впрочем, он заявил, что его партия и в дальнейшем будет оставаться в коалиции. Во время голосования за этот закон большинство депутатов «Согласия» поддержали его, а сам Говин не голосовал.

Теперь закон должен рассмотреть Сенат Польши, большинство в котором имеет оппозиция. Даже если верхняя палата парламента проголосует против принятия этого закона, то Сейм впоследствии может вновь преодолеть сопротивление Сената страны.

Как известно, президентские выборы в Польше запланированы на 10 и 24 мая. В условиях эпидемии коронавируса большинство оппозиционных сил и их кандидаты выступили за их перенос на более поздний вместе с объявлением чрезвычайного положения в стране. Впрочем, политики PiS настаивают, что в объявлении чрезвычайного положения, а затем и в переносе выборов на более поздний, нет необходимости.

На сегодняшний день провластный кандидат, действующий президент Анджей Дуда может рассчитывать на победу уже в первом туре.