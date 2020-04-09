МАУ просит у государства льготный кредит на $50 млн

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) обратилась к правительству с просьбой предоставить предприятию стабилизационный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

«Мы написали во все органы, которые могут повлиять на ситуацию, описали проблемы рынка, сообщили о том, что ожидаем только в нашей компании прямые убытки от простоя в размере $60 млн. Мы предложили решение, предусматривающее не прямые дотации бизнесу, как в экономически успешных странах, а более лояльное к той ситуации, в которой находится Украина — обеспечить нам стабилизационный кредит», — сказал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что авиакомпании необходима кредитная линия в $50 млн, которую МАУ готова использовать для поддержания финансовой стабильности.

По словам Дыхне, возможность для бизнеса привлечь стабкредиты с определенными целевыми назначениями — одна из моделей предотвращения экономического кризиса в стране. «Мне представляется абсолютно нормальным, если это будет один из государственных банков, который обеспечит нам подобную кредитную линию... Стабилизационный кредит, как правило, предполагает, что государство берет на себя часть процентной ставки. И если сегодня процентная ставка в коммерческих банках около 11-12%, то ставка госбанка по стабкредиту должна быть примерно 5-6%», — отметил Дыхне.

В то же время он не уточнил, какое обеспечение указанного кредита предполагает компания.