26 человек в Киево-Печерской Лавре заболели коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, еще один человек умер, заявил мэр столицы Виталий Кличко в четверг.
«Новости у меня сегодня неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями — на 41 человека! Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай летальный», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг днем.
Среди заболевших за минувшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин — в возрасте от 36 до 70 лет. В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.
«Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 — в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции», — подчеркнул Кличко.
Он отметил, что всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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