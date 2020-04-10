Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро могут показать на стриминговых сервисах

Представители режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и сервисом потокового видео Netflix о финансировании и дальнейшем показе его нового проекта «Убийцы цветочной луны» с участием актеров Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Об этом в четверг вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в 2019 году киностудия Paramount Pictures согласилась на производство нового фильма Скорсезе, однако еще до возникновения проблем в мировой экономике в связи с распространением коронавируса руководство кинокомпании выражало опасения из-за слишком больших затрат на проект, которые достигли $200 млн.

В Paramount Pictures разрешили представителям Скорсезе обратиться в другие киностудии с просьбой о финансировании нового фильма, после чего соответствующие запросы были направлены в Apple, Netflix, киностудии Universal Studios и MGM. Отмечается, что Paramount еще может сохранить за собой право на производство фильма, однако в сотрудничестве с другим партнером.

Подобная ситуация была и с предыдущей картиной Скорсезе «Ирландец» (The Irishman, 2017), в которой также снялся Де Ниро. Тогда права на производство были переданы Netflix, затраты которого на создание фильма составили от $173 млн до $200 млн, что сделало «Ирландца» одной из самых дорогих драматических картин в современной истории.

Новый фильм режиссера «Убийцы цветочной луны» является экранизацией одноименного бестселлера 2017 года, принадлежащего журналисту Дэвиду Гранну. В книге рассказывается история убийства племени осейджи в 1920-е годы в штате Оклахома, обладавшего большими запасами нефти.