Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро могут показать на стриминговых сервисах

Представители режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и сервисом потокового видео Netflix о финансировании и дальнейшем показе его нового проекта «Убийцы цветочной луны» с участием актеров Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Об этом в четверг вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в 2019 году киностудия Paramount Pictures согласилась на производство нового фильма Скорсезе, однако еще до возникновения проблем в мировой экономике в связи с распространением коронавируса руководство кинокомпании выражало опасения из-за слишком больших затрат на проект, которые достигли $200 млн.
В Paramount Pictures разрешили представителям Скорсезе обратиться в другие киностудии с просьбой о финансировании нового фильма, после чего соответствующие запросы были направлены в Apple, Netflix, киностудии Universal Studios и MGM. Отмечается, что Paramount еще может сохранить за собой право на производство фильма, однако в сотрудничестве с другим партнером.
Подобная ситуация была и с предыдущей картиной Скорсезе «Ирландец» (The Irishman, 2017), в которой также снялся Де Ниро. Тогда права на производство были переданы Netflix, затраты которого на создание фильма составили от $173 млн до $200 млн, что сделало «Ирландца» одной из самых дорогих драматических картин в современной истории.
Новый фильм режиссера «Убийцы цветочной луны» является экранизацией одноименного бестселлера 2017 года, принадлежащего журналисту Дэвиду Гранну. В книге рассказывается история убийства племени осейджи в 1920-е годы в штате Оклахома, обладавшего большими запасами нефти.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016