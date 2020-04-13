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В Киеве 63 новых случая коронавируса в Киево-Печерской Лавре

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В Киеве 63 новых случая коронавируса в Киево-Печерской Лавре

За минувшие сутки в Киеве было зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID-19 — 79, из которых 63 случая — в Киево-Печерской Лавре, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них — шесть медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, — еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 », - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции.

«Киево-Печерская лавра по решению комиссии по ЧС столицы закрывается на карантин», — сказал Кличко.

Он отметил, что в понедельник в Киево-Печерскую лавру будут направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения ПЦР-тестов на коронавирус.

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Напомним, что в Украине за сутки заболели 325 человек.

Киево-Печерская Лавра, коронавирус
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