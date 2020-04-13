Лукашенко заявил, что в Беларуси не умирают от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране от коронавируса не умер ни один человек; люди умирают от хронических заболеваний, которые усиливаются на фоне COVID-19.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — цитирует главу государства «БелТА».

По словам Лукашенко, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) убедились в этом сами. Как отметил президент, граждане умирают от сердечно-сосудистой недостаточности, сахарного диабета, легочной недостаточности. «А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», — отметил он.

По мнению Лукашенко, коронавирусная инфекция — «это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни». «Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что он обещал бороться за каждого больного и это обещание выполняется. Он поблагодарил Минздрав республики и всех медиков за работу, указав, что властям удалось встряхнуть всю систему здравоохранения: «Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше».

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение», — заявил Лукашенко. В Беларуси знают, как бороться с коронавирусом, на примере опыта китайских, американских и европейских коллег. «Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей», — заключил он.

Миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации. По окончании работы организация рекомендовала Белоруссии усилить социальное дистанцирование граждан.

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19, в Беларуси от коронавируса скончались 26 человек, число заразившихся достигло 2578 человек.

По последним данным белорусского Минздрава, за минувшие сутки в стране заразился 341 человек, трое умерли. Таким образом, число заразившихся выросло до 2919, а скончавшихся — до 29.