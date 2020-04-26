Лукашенко объяснил решение не вводить жесткий карантин

Белорусские предприятия должны работать, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил в воскресенье президент страны Александр Лукашенко, посещая Наровлянский район Гомельской области, пострадавший от чернобыльской катастрофы.

«Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется — тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать», — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент сказал, что всем «надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия». Он призвал белорусов не поддаваться панике. «Переживем и это (пандемию — Ред.). Надо думать о будущем», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Беларуси призвал также соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью. «Заболел, начинается что-то там, немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя», — заявил президент Беларуси.

По данным на 25 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Беларуси достигло 9 590, умерли 67 пациентов.