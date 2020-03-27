Лукашенко заявил, что ведет борьбу с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране принимаются необходимые меры по предотвращению распространения и профилактике коронавируса нового типа без лишнего шума. Такое мнение глава государства выразил в пятницу во время посещения предприятия «Белгипс» в Минском районе.

«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА. При этом Лукашенко высказался против «психоза и паники вокруг этой темы».

Он подчеркнул, что каждая служба в стране — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом. В частности, ведется работа по профилактике, выявляются контактные лица. Глава государства акцентировал внимание на влиянии на экономику принимаемых в мире мер и отметил, что ситуация сказывается и на Беларуси. При этом он сослался на недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, что последствия для жизни людей и экономики в результате «могут быть тяжелее, чем от самого вируса».

Лукашенко напомнил, что белорусские власти отказались закрывать госграницу для перемещения людей в связи с коронавирусом. «А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь то идет, ее не остановишь», — сказал Лукашенко. Между тем, отметил он, «на границе и в аэропортах всех прибывающих взяли на контроль».

«Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил», — заявил президент Беларуси. Лукашенко сказал, что система здравоохранения, правоохранительные органы, спецслужбы работают и занимаются своим делом, обеспечивая безопасность народа. Также, продолжил Лукашенко, Беларусь в полном объеме выполняет функции по обеспечению транзита международных грузов. «Мы за это время ни разу не получили ни одной проблемы от водителей этих большегрузов. Ничего не закрывая, но контролируя на въезде и на выезде. То есть мы реагируем по ситуации», — заявил президент РБ.