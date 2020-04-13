В Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от коронавируса

В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции скончался монах, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви в Facebook.

«Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого ещё не сообщались», — указывается в сообщении.

Это второй летальный случай в Лавре. Ранее, 12 апреля, умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 — за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.