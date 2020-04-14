Большая часть украинцев готова отдавать государству не более 10% доходов

Чуть более половины — 52% украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода, еще 17% готовы отдавать около 25% доходов государству, а 6% не готовы платить налоги, только 1% опрошенных считают справедливым нынешний уровень налогообложения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социально-экономических исследований.

Согласно данным опроса, 49,4% граждан негативно относятся к налогам, в том числе отождествляя их с «откупом» от государства (29,2%) и грабежом (20,2%), а 36,5% не смогли назвать, на что тратится большая часть налогов.

При этом 13% считают налоги платой граждан за услуги государству, 29,9% — вкладом в общее дело, еще столько же опрошенных считает налоги определенным «откупом», который надо отдать государству за право пользоваться остальными заработанными деньгами.

В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,2%.

Опрос проводился методом интервью в феврале 2020 года.