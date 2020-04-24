Wizz Air не будет летать в Украину и из Украины до 11 мая

Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, сообщил о приостановке выполнения рейсов в/из Украины до 11 мая 2020 включительно в связи с продлением правительством карантина.

Пассажиры, бронирование которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании, отметили там.

120%-я компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.

Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, но это потребует больше времени для выполнения. Они получат отдельного электронное письмо с информацией о необходимых шагах по осуществлению перевода на банковский счет или банковскую карточку. И в этом случае будут иметь право только на 100% возмещения от начального тарифа билета.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.