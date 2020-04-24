В Испании 106-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом

В Испании 106-летняя женщина выздоровела после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщили местные СМИ.
Речь идет о женщине по имени Анна, которая проживает в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия). Она родилась в октябре 1913 года и пережила так называемый испанский грипп (1918-1920), гражданскую войну в Испании (1936-1939) и две мировые войны.
Это не первый случай выздоровления человека преклонного возраста после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил 9 апреля информационный портал NU.nl, жительница Нидерландов Корнелия Рас из небольшой деревни на юге страны стала старейшим в мире человеком, который выздоровел после заражения коронавирусом. На момент выписки из больницы ей было 107 лет. На днях от коронавирусной инфекции излечилась 106-летняя жительница Великобритании. Среди выздоровевших пожилых людей в Италии — 104-летняя и 102-летняя женщины, 101-летний мужчина, а также несколько пациентов, которым далеко за 90.
Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии в мире государств. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 213 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли.
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