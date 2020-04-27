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Банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух

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Банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух

Необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) законопроект 2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту учесть около 300 поправок из 16,5 тыс., сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

«Ориентировочно, с учетом нормы регламента по ознакомлению депутатов с таблицей (поправок — Ред.), которая является очень большой, в зал он может попасть и быть рассмотренным на протяжении недели-двух», — сказал депутат в ходе пресс-брифинга в парламенте в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе и занять день-полтора работы парламента.

«Если мы применим специальную процедуру и законопроект будет рассмотрен за день, максимум — полтора», — добавил Гетманцев.

По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

«Некоторые существенные поправки были внесены. Например, по нотариальному засвидетельствованию во время передачи имущества от неплатежеспособного к переходному банку. Также по процедуре проведения аукционов ФГВФЛ», — пояснил глава комитета. В частности, комитет предлагает исключить норму об освобождении от нотариального засвидетельствования сделки о передаче имущества от неплатежеспособного банка к переходному.

«Мы заслушали мнение рынка и авторов этих поправок и решили, что это лишнее и разрушает всю систему регистрации имущественных прав», — сказал Даниил Гетманцев.

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Помимо этого, комитет счел необходимым отказаться от нормы законопроекта, которая позволяла только Фонду гарантирования вкладов отменить объявляемый им аукцион.

«Предполагалось, что даже суд не сможет отменить аукцион. Мы эту норму отменили и решили, что аукцион может отменит суд без любых ограничений. Единственное, что суд не может отменить аукцион в порядке обеспечения иска», — пояснил глава комитета.

Даниил Гетманцев, банковский законопроект
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