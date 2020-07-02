В «Слуге народа» считают, что заявление Смолия не обвалит гривну

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривны после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом Гетманцев сказал в комментарии журналистам перед заседанием Верховной Рады в четверг, сообщает Укринформ.

«Если говорить о перспективах меморандума с Международным валютным фондом, я не вижу особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривны, потому что „разгоняют зраду“ вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, который ведет Национальный банк», — сказал Гетманцев.

Депутат также подчеркнул, что меморандум с МВФ подписывают 4 должностных лица, которые подписывают этот документ от имени тех органов, которые они возглавляют. «Если должностное лицо меняется, то, соответственно, обязательства наследуются преемником», — отметил Гетманцев.

В то же время депутат предполагает, что, очевидно, МВФ «не будет рад» решению Смолия об отставке.

«Если говорить о позиции Международного валютного фонда, очевидно, они не будут рады такому решению Смолия. Но я хочу подчеркнуть, что это решение главы Национального банка, на которое мы должны адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры для его выполнения», — сказал Гетманцев.

Напомним, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».