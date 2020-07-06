Раде еще нужно рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция «Слуга народа») 6 июля в эфире телеканала «Украина 24».
«Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки. А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР — ред.) не изменят своей такой тактики — блокирование работы Верховной Рады, то их еще где-то около полутора тысяч еще осталось», — отметил Гетманцев.
Напомним, 30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.
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