Зеленский объяснил, зачем был нужен банковский закон

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность принятия «многострадального» закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№ 2571-д), который необходим для заключения новой программы с МВФ.

«Я благодарю каждого нашего народного депутата. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный „банковский закон“. Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки — это миллиарды долларов США», — сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Напомним, что принятие закона было последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.